„Unzensiert“ in der Aalener Tonfabrik OB und Landrat finden die Party gar nicht lustig

Die Veranstalter sprechen von einer Party ohne Grenzen, die am Freitag in der Aalener Tonfabrik stattfinden soll. Doch die Behörden warnen die Eltern davor, ihren Kindern per Muttizettel den Weg in die Disco zu ebnen.