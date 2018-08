Kurioser Fall in Oberstenfeld Einbrecher kommt zweimal und scheitert

Von red/pho 10. August 2018 - 11:49 Uhr

So weit wie der Einbrecher auf diesem Symbolbild kam der Mann in Oberstenfeld gar nicht. Foto: dpa

Ein Einbrecher steigt am Donnerstagmorgen gleich zwei Mal in die gleiche Autowerkstatt ein. Dumm nur, dass er beim ersten Mal etwas Wichtiges vergessen hatte.

Oberstenfeld - Ein besonders einfältiger Einbruchsversuch hat sich am Donnerstag in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Wie die Polizei berichtet, zeichnete die Überwachungskamera einer Autowerkstatt an der Lembacher Straße in Oberstenfeld auf, wie ein Mann gegen 6 Uhr morgens über den Zaun kletterte und sich auf dem Gelände umsah. Dann verschwand er wieder, nur um kurz darauf wieder zurück zu kommen. Nun hatte er eine Mütze auf und Handschuhe an. Außerdem trug er einen größeren Kieselstein mit sich. Damit wollte der 32-Jährige die Scheibe zur Werkstatt einwerfen, scheiterte jedoch bei dem Versuch. Daraufhin ergriff er die Flucht.

Der Besitzer der Werkstatt entdeckte gegen Mittag den versuchten Einbruch, schaute sich die Videoaufzeichnungen an und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeipostens Großbottwar kamen vorbei und nahmen die Anzeige auf.

Der Besitzer verfolgt den Einbrecher im Bus

Kurz darauf meldete sich der Werkstattbesitzer erneut bei der Polizei: Ihm war in Oberstenfeld eine Person in einer Bushaltestelle aufgefallen, die dem Mann auf den Videoaufzeichnungen stark ähnelte.

Als die Person in einen Linienbus stieg, nahm der Geschädigte die Verfolgung auf. Die Polizisten konnten den Bus schließlich in Großbottwar stoppen konnten. Für den 32-Jährigen war die Fahrt vorerst beendet. Er muss nun mit einer Anzeige wegen versuchten Einbruchs rechnen.