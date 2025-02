Kurioser Fall: Deutscher mehr als 40 Jahre nach DDR-Flucht festgenommen

2 Beobachtungsturm an der ehemaligen DDR-Grenze bei Sorge. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

So stellt man sich einen Urlaub in Tschechien nicht vor: Ein Deutscher wird nach einem Zeitungsbericht beim Frühstück von der Polizei abgeführt. Die Ursache liegt mehr als 40 Jahre zurück.











Prag - Eine unangenehme Überraschung hat es für einen deutschen Touristen beim Familienurlaub in Tschechien gegeben. Wie die Zeitung "Pravo" in ihrer Onlineausgabe berichtete, nahm die Polizei den Mann beim Hotelfrühstück im Riesengebirge fest und führte ihn zum Verhör ab. Der kuriose Grund: Der Urlauber war vor mehr als 40 Jahren aus der DDR über die damalige Tschechoslowakei in den Westen geflohen.