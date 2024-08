1 Die Polizei half den Eltern mit mehreren Streifenwagen bei der Suche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Eltern eines Dreijährigen haben am Wochenende in Neckarsulm die Polizei alarmiert, weil der Junge mutmaßlich ausgebüxt war. Nach einer halben Stunde konnte das Kind wohlbehalten gefunden werden – der Junge hatte Verstecken gespielt.











Ein Versteckspiel mit einem Dreijährigen hat am Wochenende in Neckarsulm klar die Polizei gewonnen. Zuvor hatten die Eltern die Beamten per Notruf geholt, weil sie überzeugt waren, ihnen sei der kleine Junge ausgebüxt, teilte die Polizei am Sonntag mit.