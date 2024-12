Fehlalarm in Fellbach: Brand in Wohnung? Fernsehbild sorgt für kuriosen Feuerwehreinsatz

1 Die Feuerwehr rückte in Fellbach vergebens aus. Foto: dpa//Niklas Treppner

Ein Passant beobachtet in Fellbach ein vermeintliches Feuer und wählt den Notruf. Beim Anrücken der Einsatzkräfte stellt sich alles ganz anders dar, als zunächst angenommen.











Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend zu einem kuriosen Einsatz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt. Gegen 21.35 Uhr war ein alarmierender Anruf eingegangen: „Ein Passant hatte Feuerschein in einer Wohnung in der Stuttgarter Straße bemerkt“, so der Polizeisprecher Robert Silbe. Feuerwehrleute fuhren am vermeintlichen Einsatzort die Drehleiter aus, um sich ein Bild vom Brand zu verschaffen – der sich allerdings als Flammenbild in einem Fernseher entpuppte. Eine Gefahr bestand also zu keiner Zeit.