Kurioser Diebstahl in Freiberg: Auflieger verschwinden samt Ladung – und tauchen in Untergruppenbach wieder auf
Die Polizei hofft, dass Zeugen möglicherweise etwas Merkwürdiges bemerkt haben (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Vom Gelände einer Logistikfirma in Beihingen (Kreis Ludwigsburg) wurden zwei Auflieger mit wertvoller Ladung gestohlen. Zumindest die Auflieger tauchten später wieder auf.

Diebe haben bereits am vergangenen Wochenende in Freiberg wahrlich „fette Beute“ gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden vom Gelände einer Logistikfirma in der Murrer Straße in Beihingen zwei Sattelzug-Auflieger mitsamt Ladung gestohlen. Freitag gegen 16.20 Uhr war noch alles in bester Ordnung, der Diebstahl fiel dann am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf.

 

Die Auflieger waren mit Pkw-Getrieben beladen

Die gestohlenen Auflieger tauchten dann ebenfalls am Samstag wieder auf: Sie wurden gegen 13 Uhr in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) vor einem Firmengelände in der Hermann-Hagenmeyer-Straße entdeckt – jedoch ohne Ladung. Bei dieser handelte es sich um Fahrzeuggetriebe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl der Auflieger sowie zu ungewöhnlichen Ladetätigkeiten machen können. Diese mögen sich unter 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de melden.

 