Kurioser Diebstahl in Freiberg: Auflieger verschwinden samt Ladung – und tauchen in Untergruppenbach wieder auf

1 Die Polizei hofft, dass Zeugen möglicherweise etwas Merkwürdiges bemerkt haben (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Vom Gelände einer Logistikfirma in Beihingen (Kreis Ludwigsburg) wurden zwei Auflieger mit wertvoller Ladung gestohlen. Zumindest die Auflieger tauchten später wieder auf.











Diebe haben bereits am vergangenen Wochenende in Freiberg wahrlich „fette Beute“ gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden vom Gelände einer Logistikfirma in der Murrer Straße in Beihingen zwei Sattelzug-Auflieger mitsamt Ladung gestohlen. Freitag gegen 16.20 Uhr war noch alles in bester Ordnung, der Diebstahl fiel dann am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf.