Kurioser Diebstahl: Beweisfindung per Röntgenbild: Dieb verschluckt Ohrringe

Beweisfindung per Röntgenbild: Einem Mann in Florida wird vorgeworfen, gestohlene Ohrringe im Wert von mehreren Hunderttausend Dollar verschluckt zu haben.

Ein Mann in den USA gibt sich beim Juwelier als Assistent eines NBA-Stars aus. Danach fehlt teurer Schmuck. Gefunden wird er nicht beim, sondern im Täter - und ist nun zurück beim Juwelier.











Orlando/Washington - Die hunderttausende Euro teure Beute eines Schmuckdiebes ist in Florida auf natürlichem Wege wieder zutage getreten. Der Verdächtige sei rund zwei Wochen in einem Krankenhaus überwacht worden, bis er die verschluckten Diamantohrringe wieder ausgeschieden habe, teilte Ermittler Aaron Goss von der Polizei in Orlando (US-Bundesstaat Florida) auf X mit. Die zwei Paar Ohrringe mit einem Gesamtwert von rund 769.500 Dollar (rund 707.000 Euro) seien an das Juweliergeschäft zurückgegeben worden.