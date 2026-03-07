Kurioser Coup: Wie ein Geldautomat plötzlich in einem Wald landet

Es sind Szenen wie in einem Film: Kriminelle binden einen Geldautomaten mit einem Spanngurt an ein Auto und schleifen ihre Beute durch den Ort. Weshalb die Diebe trotz ihrer Idee leer ausgehen.
Bad Wurzach - Sie hängten einen Spanngurt an ein Auto und legten los: Zwei Kriminelle haben einen Geldautomaten aus seiner Verankerung in einer Bank gerissen und quer durch ein Dorf bis in einen Wald gezogen. Als die beiden die herannahenden Streifenwagen hörten, flohen sie und ließen das Auto sowie den Geldautomaten zurück, wie die Polizei mitteilte.