Kuriose Wohnung in Baltmannsweiler: Wohnen in einer Ausstellung – „Im Sommer schlafe ich am liebsten auf dem Balkon“

Ihre Wohnung in Baltmannsweiler nutzt die Künstlerin Anette C. Halm zum Leben und als Bühne für Kolleginnen und Kollegen. Debatten im Salon sind auch geplant.
Das große Wohnzimmerfenster hat die Tochter Sissi-Madelaine Schöllhuber so geschickt mit dem Buttermilch-Trick behandelt, dass ein Sichtschutz durch den Milchglaseffekt entstanden ist. „Das Licht ist hier nun ganz wunderbar“ lobt Anette C. Halm die Wirkung. Die Künstlerin hat ihre Wohnung in Baltmannsweiler zum Salon und zu einer intimen Ausstellungsfläche gemacht. Einer professionellen wohlgemerkt: „Das Gewicht der Dinge“ wurde von Hendrik Bündge von der Staatsgalerie Stuttgart sorgfältig kuratiert und ist noch bis zum 9. Mai zu sehen. Wie lebt es sich in einer Ausstellung? ?