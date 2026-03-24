Kuriose Wohnung in Baltmannsweiler: Wohnen in einer Ausstellung – „Im Sommer schlafe ich am liebsten auf dem Balkon“

Ihre Wohnung in Baltmannsweiler nutzt die Künstlerin Anette C. Halm zum Leben und als Bühne für Kolleginnen und Kollegen. Debatten im Salon sind auch geplant.

Das große Wohnzimmerfenster hat die Tochter Sissi-Madelaine Schöllhuber so geschickt mit dem Buttermilch-Trick behandelt, dass ein Sichtschutz durch den Milchglaseffekt entstanden ist. „Das Licht ist hier nun ganz wunderbar“ lobt Anette C. Halm die Wirkung. Die Künstlerin hat ihre Wohnung in Baltmannsweiler zum Salon und zu einer intimen Ausstellungsfläche gemacht. Einer professionellen wohlgemerkt: „Das Gewicht der Dinge“ wurde von Hendrik Bündge von der Staatsgalerie Stuttgart sorgfältig kuratiert und ist noch bis zum 9. Mai zu sehen. Wie lebt es sich in einer Ausstellung? ?

„Man braucht nicht so viel und es ist schön, mit weniger zu leben“, erklärt Halm bei der Roomtour durch ihr Zuhause, das sie als erfrischend leer bezeichnet. Das habe sie auch auf ihren Reisen so erlebt, denn die Künstlerin ist häufig beruflich unterwegs und pendelt zudem zwischen Baltmannsweiler und Paris.

Eine Vierzimmerwohnung zum Leben, für die Kunst und den Diskurs

Von außen sieht man dem Zweifamilienhaus aus den 1960er Jahren in dem ruhigen Wohngebiet seine neue Funktion nicht an. Erst wenn sich abends im Treppenhausfenster der Bildschirm einschaltet und Videoarbeiten in Endlosschleife zeigt, lässt sich die künstlerische Nutzung erahnen. Das Projekt trägt die Überschrift „Fenster zur Straße“. Bis zum 14. Juni sind dort täglich von 19 bis 20 Uhr mehrere Videoarbeiten von der Straße aus zu sehen.

Beim Gang durch die Räume – eigentlich eine Vierzimmerwohnung mit fast 100 Quadratmetern Fläche – schweift der Blick suchend über die Objekte und bleibt im Speisezimmer an zwei üppigen Kupferbehältnissen hängen. „Die benutzen wir tatsächlich an Weihnachten“, erklärt Halm lächelnd und ergänzt, die Behälter, die man sonst eher bei Veranstaltungen mit Bewirtung erwarten würde, seien beheizbar und damit sehr praktisch für die große Familienrunde.

Ein Esstisch, vier Stühle, eine Tischdecke und Glaskaraffen – das war es dann auch schon mit der privaten Möblierung im Esszimmer, denn vor allem die Wände sind für die Kunst reserviert. „Operating room“ (1999) titelt eine klinisch wirkende Arbeit, die die deutsch-finnische Fotografin Katharina Bosse genauso beigesteuert hat wie „Cloth“ ein 2016 entstandenes Ölgemälde von Jan-Hendrik Pelz auf Leinwand, das mit den Maßen ein auf zwei Meter den Großteil der einen Wand einnimmt.

„Im Sommer schiebe ich das Bett auf den Balkon.“ Anette C. Halm, Künstlerin

Und schon geht es weiter durch den Flur, den eine barock anmutende goldfarbene Konsole samt Spiegel schmückt. „Das war früher mein Schminktisch“ sagt Anette C. Halm und führt weiter ins Schlafzimmer. Nur ein einzelnes Bett erinnert dort an die eigentliche Funktion des Raumes, während Arbeiten von Charles Fréger, Sissi-Madelaine Schöllhuber und aus Anette C. Halms großformatiger Werkserie „Die Dinge des Lebens“ die Wände beherrschen.

„Im Sommer schiebe ich das Bett nach draußen und schlafe am liebsten auf dem Balkon“, beantwortet die Bewohnerin die suchenden Blicke nach einem heimeligen Rückzugsort. Für Kleidung, die nicht in die Kommode passe, habe sie noch einen Kleiderschrank im Erdgeschoss stehen.

Auch das Schlafzimmer dient als Ausstellungsraum. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem Tod des Vaters hat Anette C. Halm die Bestände im Haus Albstraße 1 zunächst gesichtet und sich mit all den persönlicher Erinnerungen beschäftigt, die den Ort aufgeladen haben. „Das Projekt ist noch im Werden“, erklärt die Künstlerin, die nun unter der Überschrift „Haus der Dinge“ ein „künstlerisches Ausstellungs- und Archivprojekt über das Sammeln, Ordnen und Bewahren zwischen Erinnerung und Verlust, Chaos und Struktur, persönlicher Geschichte und gesellschaftlicher Zuschreibung“ etablieren möchte. Das Projekt soll vor allem Künstlerinnen und Künstlern in wechselnden Salonausstellungen eine Bühne bieten .

In der Küche lagern neuerdings großformatige Gemälde und Bücher

Rund ein Jahr lang hat die Renovierung der Räume gedauert, berichtet Anette C. Halm. Teilweise wurden die Böden mit attraktiven Fliesen aus Feinsteinzeug erneuert, die heute wie heller Marmor glänzen. Und schon landen die Besucher im Wohnzimmer, in dem schwarze Ledermöbel zum Verweilen und Umschauen einladen. Ein bunter Strauß aus Bürsten aller Art überrascht genauso wie die scheinbar achtlos abgelegten „Samples“ (2018) von Künstler-Kollegin Katrin Kinsler, die Fundstücke von Reisen wie zu einem Schlüsselbund vereint.

Erst ein Blick in die frühere Küche „da darf nicht jeder rein“, gewährt einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Während neuerdings im Erdgeschoss des Hauses gekocht wird, nutzt die Hausherrin diesen Raum nun als Lager für ihre großformatigen Gemälde und für ihren Bücherbestand.

Auch für Gäste möchte Anette C. Halm ihre Räume öffnen, dafür konzipiert sie momentan ihr Projekt Sonntags-Salons. In der Tradition der Salon-Kultur sollen in Baltmannsweiler künftig in unregelmäßigen Abständen Menschen zusammenkommen, um über Kunst und künstlerische Prozesse ins Gespräch zu kommen. „Zum Beispiel können Arbeitsbesprechungen mit meinen Studierenden stattfinden. Dabei sprechen wir über entstehende Arbeiten, über künstlerische Prozesse und darüber, wie ein Werk entsteht“, erklärt Halm, die auch an der FKN Nürtingen unterrichtet und der es wichtig ist, dass auch Menschen aus dem Dorf und aus den umliegenden Orten, die sich für Kunst interessieren, zum Salon kommen können.

Es gehe weniger um eine klassische Künstler-Runde als um einen Diskursraum, in dem Kunst und Öffentlichkeit miteinander ins Gespräch kommen – auch über gesellschaftliche und politische Fragen. Eine Anmeldung über E-Mail ist erforderlich: A.C.Halm@t-online.de

Über das Gewicht der Dinge

Ausstellung

Die aktuelle Schau „Das Gewicht der Dinge“ ist noch bis zum 9. Mai in der Albstraße 1 in Baltmannsweiler zu sehen. Sie versammelt künstlerische Arbeiten, in denen Gewicht nicht als bloße Masse verstanden wird, sondern als psychische, soziale, zeitliche oder strukturelle Last. Die Ausstellung zeigt, wie Dinge, Bilder, Körper und Räume zu Trägern von Druck, Erinnerung, Ordnung und Überforderung werden. Um Anmeldung zum Besuch wird gebeten.

Salon

Interessierte können sich per E-Mail in den Verteiler aufnehmen lassen, Informationen auf der Homepage: anette-c-halm.de