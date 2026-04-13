Florian Gassmann klagt über den Lärm in der Hedelfinger Straße. Das Kuriose: Es gelten unterschiedliche Tempolimits, je nach Fahrtrichtung. Schuld daran ist einmal mehr die Bürokratie.
Die viel zitierte deutsche Bürokratie treibt so manche seltsame Stilblüte aus – auch in Stuttgart. Davon kann Florian Gassmann ein Lied singen. Seit mehr als 13 Jahren wohnt er in der Hedelfinger Straße im gleichnamigen Stadtbezirk. Lärm und Abgase gehören dabei an der viel befahrenen Verbindung im Neckartal dazu. Aber seit dem vergangenen Jahr versteht Gassmann die Welt nicht mehr. Seitdem gilt direkt vor seiner Haustüre nachts Tempo 30 in Fahrtrichtung Hedelfingen, auf der gegenüberliegenden Seite nach Wangen aber weiter eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. „Der Lärm macht doch aber in der Straßenmitte nicht einfach Halt“ schüttelt der 57-Jährige mit dem Kopf.