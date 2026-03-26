Kuriose Verhandlung in Hechingen: Katze der Nachbarin mitgenommen – Rentnerin wird verurteilt

Katze Lily sei „total abgemagert“ gewesen, als sie vor zwei Jahren plötzlich miauend in ihrem Garten gestanden habe. So schildert die Frau aus Burladingen (Zollernalbkreis) am Mittwochnachmittag vor dem Amtsgericht Hechingen die erste Begegnung zwischen ihr und der Katze. „Sie hat sofort dreieinhalb Packungen Futter runtergehauen.“ Hat die 71-jährige Rentnerin also nur eine gute Tat vollbracht? Vor Gericht steht sie als Beschuldigte, es geht um Paragraf 246 des Strafgesetzbuchs, sie soll die Katze unterschlagen haben.

﻿Laut dem Staatsanwalt sei die Rentnerin der Ansicht gewesen, „für die Ernährung der Katze zuständig zu sein“. Obwohl sie gewusst habe, wer Lilys Besitzerin war: nämlich ihre Nachbarin. Und die erstattete Anzeige, nachdem die Beschuldigte die Katze bei ihrem Umzug im vergangenen Jahr mitgenommen hatte.

„Ich kann doch kein Tier leiden sehen“, sagt die Beschuldigte

Die Burladingerin, die ohne Anwalt erschienen ist, beteuert vor Gericht zwar, unschuldig zu sein, doch es hilft nichts: Am Ende verurteilt sie der Vorsitzende Richter zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen je 30 Euro. Der Einspruch gegen den zuvor verhängten Strafbefehl ist lediglich erfolgreich mit Blick auf die Höhe der Strafe: Nun muss die Frau wegen ihrer finanziellen Verhältnisse insgesamt 900 Euro zahlen, ursprünglich waren 1800 Euro vorgesehen.

Die Katze sei ihr von einem Tierschutzverein übergeben worden, rechtfertigt sich die Rentnerin zu Beginn der Verhandlung. Der Verein habe die Katze mit weiteren „Streunerkatzen“ in einer Scheune gefunden und die Rentnerin gefragt, ob sie sich um sie kümmern könne. „Ich kann doch kein Tier leiden sehen“, sagt sie. „Was geht Sie das an?“, will der Richter wissen und empfiehlt, in einem solchen Fall das Veterinäramt zu kontaktieren und sich nicht auf die Aussagen eines privaten Vereins zu verlassen – auch bei ihrem Umzug. „Wie kommen Sie zu der Auffassung, dass es ihr gutes Recht sei, die Katze mitzunehmen?“, fragt der Richter.

Richter entschuldigt sich: „Tut mir leid, dass ich so hart war“

Nach erneuter Rücksprache mit dem Tierschutzverein habe sie das in gutem Glauben so entschieden, entgegnet die Rentnerin - und gibt sich wenig später geschlagen: „Wir können die Sache abschließen, ich habe sowieso keine Chance.“ Der Staatsanwalt stellt zwar noch klar: „Hier soll niemand was gestehen, was er nicht getan hat.“ Doch juristisch sei der springende Punkt der Umzug im Mai 2025, als die Rentnerin die Katze mit in ihre neue Wohnung nahm. Dann sei es eben eine Unterschlagung fremden Eigentums.

Die beschuldigte Rentnerin hat die Katze ihrer Nachbarin angefüttert. Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Im Letzten Wort betont die Rentnerin zwar noch einmal, dass sie sich nicht schuldig fühle, kündigt jedoch an, in vergleichbaren Fällen künftig anders handeln zu wollen. Das Urteil akzeptiere sie. Der Richter entschuldigt sich: „Tut mir leid, dass ich so hart war, ich wünsche Ihnen persönlich Alles Gute.“ Und Katze Lily? Die ist inzwischen wieder zuhause bei ihrer ursprünglichen Besitzerin, berichtet die Beschuldigte: „Es ist ihre Katze.“