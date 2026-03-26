Kuriose Verhandlung in Hechingen: Katze der Nachbarin mitgenommen – Rentnerin wird verurteilt

Eine 71-jährige Frau aus Burladingen hat die Katze ihrer Nachbarin angefüttert und beim Umzug mitgenommen. Jetzt hat das Amtsgericht Hechingen die Rentnerin verurteilt.
Katze Lily sei „total abgemagert“ gewesen, als sie vor zwei Jahren plötzlich miauend in ihrem Garten gestanden habe. So schildert die Frau aus Burladingen (Zollernalbkreis) am Mittwochnachmittag vor dem Amtsgericht Hechingen die erste Begegnung zwischen ihr und der Katze. „Sie hat sofort dreieinhalb Packungen Futter runtergehauen.“ Hat die 71-jährige Rentnerin also nur eine gute Tat vollbracht? Vor Gericht steht sie als Beschuldigte, es geht um Paragraf 246 des Strafgesetzbuchs, sie soll die Katze unterschlagen haben.