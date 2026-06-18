Kuriose Sparaktion: Stadt mietet für 486.000 Euro Kantine in Stuttgart - und sagt Betrieb ab

Die Bemühungen der Landeshauptstadt um schwarze Zahlen entwickeln manch exotische Blüte. Diese dürfte zu Frust bei den Beschäftigen führen.
Mit neuen Büros will die Landeshauptstadt ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen, Mitarbeitende zum Beispiel in der ausgedünnten Ausländerbehörde bei der Stange halten und an neuen Plätzen mit moderner IT (und KI) Effizienzen heben. Dazu hat sie zum Beispiel den Bollwerk genannten Bürokomplex der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an der Fritz-Elsas-Straße für ein Vierteljahrhundert angemietet - für eine Million Euro pro Monat. Der Bau heißt jetzt übrigens verwaltungsintern „Green Roof Office“.