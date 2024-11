Kuriose Pausenklingel: AC/DC und Muppets: Schulgong in Neuseeland sorgt für Wirbel

2 Auch Hits aus der Muppet-Show läuten in der Schule den Unterrichtsbeginn ein. (Archivbild) Foto: Mick Tsikas/AAP/epa/dpa

Es muss nicht immer ein langweiliger Dreiklang sein: In einer Schule in Neuseeland läuten Hardrocker und Muppet-Puppen den Unterricht ein. Die Schüler sind begeistert - die Nachbarn nicht.











Auckland - Rock'n'Roll statt ödem Gong: In einer Schule in Neuseeland erklingen statt der klassischen Pausenklingel seit einiger Zeit Hits wie "Thunderstruck" der Hard-Rock-Pioniere von AC/DC, aber auch Evergreens wie "Mah Na Mah Na" aus der Muppet Show. Das sorgt nun für Ärger: Einige Nachbarn unterzeichneten eine Petition, die darauf abzielt, die musikalischen Signalgeber in der Warkworth School nahe Auckland zu unterbinden, wie der Sender Radio New Zealand (RNZ) berichtete. Sie stellten eine Lärmbelästigung dar, sagen die Kritiker. Ganz anders sehen das die Schülerinnen und Schüler, die die Pausen-Playlist lieben.