Kuriose Kleinanzeigen aus Stuttgart: Wie diese Telefonzelle im Netz gelandet ist

Petra S.* hat die Telefonzelle einfach übers Internet verkauft. Beim Online-Flohmarkt Kleinanzeigen hat die Lehrerin ein paar Bilder des selbst gebastelten Holzhäuschens hochgeladen, eine kurze Beschreibung dazu verfasst und einen Preis von 350 Euro festgelegt. Dann hieß es warten auf interessierte Käufer.

Die Telefonzelle ist eines der kuriosesten Angebote aus Stuttgart, die das Kleinanzeigenportal herausgepickt hat. Dabei kommt Petra S. die Telefonzelle selbst gar nicht so kurios vor. Ihre Familie hatte ihr das gelbe Häuschen zur Hochzeit gebaut.

Lesen Sie auch

„Meine Familie hat sich viel Mühe gegeben“, sagt die 31-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben uns sehr gefreut.“ Die Telefonzelle war bei der Hochzeitsparty aufgebaut. Im Inneren stand ein Retro-Telefon, das die Glückwünsche der Gäste aufzeichnete. Anschließend bekamen Petra S. und ihr Mann vom Telefonverleih einen USB-Stick mit allen Aufsagern der Gäste zugeschickt.

Innenleben der Telefonzelle: Hochzeitsgäste konnten Grußbotschaften auf Band sprechen. Foto: Kleinanzeigen

Doch seit der Feier vor rund einem Jahr stand die Telefonzelle nur noch nutzlos im Keller ihrer Eltern herum. Also entschied sich Petra S. für ein Online-Inserat. Die erste Runde ging gründlich schief.

„Wir haben zunächst eine furchtbare Erfahrung mit einem Interessenten gemacht“, erzählt die Verkäuferin aus Stuttgart-Rot. Es sei mit dem potenziellen Käufer unmöglich gewesen einen Termin zu finden. „Als wir schließlich einen Ort und eine Zeit für die Übergabe vorgeschlagen haben, wurden wir aufs Übelste beschimpft.“ Der wütende Interessent habe das Ehepaar auf bayerisch beleidigt. „Wir mussten erst ChatGPT befragen, um herauszufinden, was die Worte bedeuteten.“

In Stuttgart sind rund 330.000 Kleinanzeigen online

Laut Kleinanzeigen waren im Oktober in Stuttgart rund 330.000 Anzeigen online. Die meisten Anzeigen stellen demnach die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen West und Bad Cannstatt ins Netz. Die beliebtesten Kategorien sind in der Landeshauptstadt neben Klamotten und Beauty-Artikeln vor allem Angebote für Familien mit Kindern und Babys sowie Utensilien für Haus und Garten.

Und die Telefonzelle ist nicht die einzige kuriose Anzeige, die das Flohmarktportal herausgepickt hat. Auch eine alte Registrierkasse hat es in die Auswahl geschafft, die seit Oktober von einem Verkäufer aus Stuttgart-Ost angeboten wird.

Die Kasse hat schon einige Jahre auf dem Buckel: „Mark“ und „Pfennig“ steht noch auf einem Schild über der rotierenden Preisanzeige – und die Münzablage über der Geldschublade zeigt deutliche Gebrauchsspuren. Der Verkäufer schätzt, dass das Holzgerät etwa aus dem Jahr 1925 stammt. Den Preis hat der Anbieter mittlerweile um 100 Euro auf 290 Euro gesenkt.

Alte Registrierkasse: In Stuttgart-Ost gibt es dieses Relikt aus den 1920er-Jahren zu kaufen. Foto: Kleinanzeigen

Ebenfalls in Stuttgart-Ost hatte ein Kleinanzeigen-Anbieter eine Thermoskanne angeboten, die auf den ersten Blick kaum zu erkennen ist. Das Foto sieht eher so aus, als wollte jemand einen überdimensionalen Stift verkaufen. Der Schraubverschluss sieht auf den Bildern aus wie die Kappe eines Buntstifts und auf die Seite ist ein „Edding“-Schriftzug gedruckt mit dem Zusatz: Permanent hot (auf deutsch: dauerhaft heiß).

Thermoskanne aus Stuttgart-Ost: Dieses Gefäß im Edding-Look wurde bereits verkauft. Foto: Kleinanzeigen

Der Verkauf der Telefonzelle hat schließlich doch noch geklappt. Eine Lehrerin meldete sich bei Petra S. Ein Versand kam für die knapp zwei Meter hohen Holzplatten nicht in Frage, daher holte die Käuferin die Telefonzelle mit einem Kleinbus ab. Nun soll das Holzhäuschen im Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach als Bücherregal aufgebaut werden. „Ich finde, das ist ein schöner Einsatzort“, sagt Petra S.

*Name geändert