Kuriose Geschichte: Oscar-Favoritin Jessie Buckley verdankt Karriere großzügigem Fremden

Die oscarnominierte Schauspielerin Jessie Buckley hat eine rührende Geschichte enthüllt: Ein ihr völlig fremder Mann finanzierte ihr einst ihr Schauspielstudium und ermöglichte so ihre spätere Weltkarriere.
Die irische Schauspielerin Jessie Buckley gilt vor der 98. Oscarverleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März als große Favoritin in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Doch während eines Podcast-Auftritts enthüllte Buckley nun eine Geschichte, die fast zu schön klingt, um wahr zu sein. Ihre Schauspielausbildung verdankt die heute 36-Jährige demnach einem Wohltäter, den sie als junge Frau in einem Londoner Nachtclub kennenlernte.