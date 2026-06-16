Schäfchen zählen soll beruhigen. Schäfchen retten, kann dagegen ganz schön aufregend sein, hat die Feuerwehr in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) bei einer Übung festgestellt.

Größenwahnsinnige Katzen von hohen Bäumen zu holen, gehört schon fast zum Alltag bei den Feuerwehren. Auch ungewöhnlichere Fälle der Tierrettung gibt es immer wieder. So haben die Floriansjünger im Landkreis, wie wir berichteten, kürzlich einen Vogel aus dem Netz eines Trampolins befreit, eine aus dem Nest gefallene Baby-Eule eingesammelt und einen Skorpion aus einem Kinderzimmer geholt.

Doch mitunter wehren sich die solchermaßen Geretteten. Das musste die Markgröninger Feuerwehr am Wochenende bei einer Übung auf einem Bauernhof feststellen. Unter den interessierten Augen mehrerer Besucher auf dem Aussiedlerhof Ritz simulierten die Ehrenamtlichen nicht nur mittels Nebelmaschinen ein Feuer in einer Maschinenhalle und setzten Strohballen in einer Absetzmulde in Brand, an deren Löschung sich auch die Gäste beteiligen durften.

Widerstand ist zwecklos, die Schafe werden in Sicherheit gebracht. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Vor allem ging es bei dem Termin darum, die Tierrettung zu üben. Denn, so heißt es aus der Markgröninger Feuerwehr: Weil es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe und deshalb weniger Landwirte unter den Kameraden gibt, fehlt das Fachwissen, um im Ernstfall die tierischen Stallbewohner in Sicherheit zu bringen, ohne sich selbst zu gefährden.

Bockende Wolle-Lieferanten

Die Schafe auf dem Ritz-Hof allerdings erwiesen sich offenbar – unabhängig von ihrem Geschlecht – als „bockig“. „Sie zeigten sich durchaus wehrhaft“, so der lakonische Kommentar eines Beobachters. Weil sie partout nicht gerettet werden wollten und es nicht bei einem protestierenden „Mäh“ bewenden ließen, sondern sich mit Klauen und Hörnern wehrten, mussten die Hofbesitzer mithelfen. Erst dann sei es gelungen, „die bockenden Wolle-Lieferanten in den sicheren Pferch zu bringen“, heißt es in einer Einsatzbeschreibung. Auch Schafe retten will eben gelernt und geübt sein.

Immerhin: Sollte einmal einer der Hütehunde beim Schäferlauf in Markgröningen die Herde nicht im Griff haben, weiß er jetzt, an wen er sich zur Unterstützung wenden kann.