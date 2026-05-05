Kuriose Druckfehler: Wie Sepp Maier einmal neun Eigentore kassierte

1 Der Coppenrath Verlag macht etwas, was noch nie ein Fußballer getan hat: er gibt sich selbst die Rote Karte. Foto: Hans Jörg Wangner

Ausgerechnet ein Buch von Torwart-Legende Sepp Maier enthält Eigentore. Doch der Verlag nimmt’s mit viel Selbstironie.











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Fehler passieren. Das kennt jeder Journalist, der im Glashaus seiner Redaktion sitzt. Er hofft dann insgeheim, dass es keiner merkt. Dass der Schnitzer in den Tiefen des Internets verschwindet. Oder dass die Printausgabe einer Zweitverwertung beim Fischhändler zugeführt wird. Bei Büchern ist das anders. Die haben eine etwas längere Halbwertszeit. Weshalb sich seriöse Verlage traditionell des Instruments der Errata bedienen. Errare humanum est, das wissen wir schon schon seit Asterix. Und einen der bemerkenswertesten Druck-Irrtümer seit Johannes Gutenberg hat jetzt der renommierte Coppenrath Verlag produziert.