1 Einige Teilnehmer zeigten sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur Stuttgart

Auch am Samstag haben zahlreiche Menschen in Stuttgart gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Mehrere Teilnehmer zeigten sich äußerst aggressiv.

Stuttgart-Mitte - Nach einer Kundgebung in Stuttgart-Mitte am Samstagnachmittag, ist die Polizei in den Abendstunden noch im Einsatz. Laut Angaben der Polizei versammelten sich über 1000 Menschen ab 15 Uhr in der Innenstadt, um wie bereits an den Vortagen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zu protestieren.

Nach einer Auftaktkundgebung in der Lautenschlagerstraße zogen die Teilnehmer gegen 15.50 Uhr lautstark über die Kronenstraße, Friedrichstraße und die Theodor-Heuss-Straße zum Rotebühlplatz. Anschließend ging es nach einer Zwischenkundgebung zum Kronprinzplatz. Während des Aufzugs wurden aus der Menge heraus Gegenstände, unter anderem auch Böller, in Richtung der Einsatzkräfte geworfen.

Der Versammlungsleiter beendete die Veranstaltung gegen 17.30 Uhr. Danach bewegten sich mehrere Gruppierungen unkontrolliert und teilweise vermummt durch die Innenstadt. Auf das Auftreten der Einsatzkräfte reagierten sie äußerst aggressiv und bewarfen sie mit Böllern. Nachdem weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden, nahmen die Beamten mehrere Tatverdächtige vorläufig fest. Hierbei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Der Polizeieinsatz war gegen 20 Uhr noch nicht beendet.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.