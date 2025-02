Kurdendemo in Offenburg

1 Neun Polizisten wurden bei einer ausschreitenden Demo von Kurden in Offenburg verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Am Donnerstagabend eskaliert eine Demo von Kurden in Offenburg. Vermummte Demonstranten werfen Stöcke, Fahnenstangen und Flaschen auf Polizisten. Mehrere Beamte werden verletzt.











Bei einer Demonstration in Offenburg (Ortenaukreis) sind am Donnerstag mehrere Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei der Veranstaltung um den alljährlichen sogenannten Langen Marsch der Kurden. Ungefähr 120 Menschen nahmen an dem Protest teil.