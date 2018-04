Kuranyi-Eisdiele in Stuttgart-Degerloch Schleckermäuler versperren den Gehweg

Von Tilman Baur 20. April 2018 - 16:40 Uhr

Warteschlange auf dem Gehweg vor dem Eiscafé an der Epplestraße Foto: Tilman Baur

Seit Kurzem verkauft Romulo Kuranyi in Stuttgart-Degerloch Bio-Eis. Sein kaltes Naschwerk kommt so gut bei den Leuten an, dass sich regelmäßig Schlangen vor der Eisdiele bilden. Das ärgert manche.

Degerloch - Gerade mal vier Wochen ist es her, dass Romulo Kuranyi seine Eisdiele Patrizia’s an der Epplestraße eröffnet hat. Von Startschwierigkeiten kann in Degerlochs drittem Eiscafé ganz offensichtlich keine Rede sein. „Es läuft super“, sagt der 28-jährige Gastronom, der auch selbst hinter der Theke steht, Eis aus den Behältern schält und Espressi serviert. Es läuft so gut, dass es auf dem Gehweg vor der Eisdiele oft eng zugeht. „So kommen sich Passanten und die auf Eis Wartenden in die Quere“, schreibt ein Leser an unsere Zeitung. Kinder, Eltern mit Kinderwagen und Menschen mit Rollatoren müssten deshalb auf die Busspur ausweichen. „Anscheinend lässt das Warten auf Eis auch jegliche Rücksicht schmelzen.“

Ob es auf dem schmalen Bürgersteig vor der Eisdiele wegen des großen Andrangs zu anhaltenden Schwierigkeiten kommen wird, muss der nahende Sommer zeigen. In einem Internetportal kursierte vor einigen Tagen ein Bild; es zeigte vor der Eisdiele eine lange Schlange, die das Durchkommen sichtlich erschwerte.

Beschwerden gebe es aus Degerloch bisher keine

Vor allem an den Wochenenden sei die Schlange wirklich schon sehr lang gewesen, bestätigt auch der Betreiber Romulo Kuranyi. Probleme oder Beschwerden gebe es bislang aber keine. „Der Vorteil der Eisdiele ist, dass man auch innen anstehen kann und der Verkauf nicht direkt zur Straße hin geht“, sagt Kuranyi. Draußen verlaufe die Schlange außerdem die Epplestraße hinab in Richtung Löwenstraße, wo der Abstand zum nächsten Laden recht groß sei. Er selbst achte streng darauf, dass die Passanten durchkommen, versichert Romulo Kuranyi. „Ich bin auch schon rausgegangen und habe die Leute darum gebeten, einen Schritt Richtung Haus zu gehen“, sagt der 28-Jährige.

Gewerbeverein hat nur Gutes gehört

Ein Fall fürs Stuttgarter Ordnungsamt ist die Eisdiele bislang nicht. Die Stadtverwaltung setzt auf gegenseitige Rücksichtnahme von Passanten und Kunden, erklärt eine Sprecherin. Dies klappe im Normalfall auch gut, wie zum Beispiel am Eugensplatz in Stuttgart-Ost, wo beim Eiscafé Pinguin regelmäßig Schleckermäuler in meterlangen Schlangen anstehen.

Beschwerden hat man auch beim Gewerbe- und Handelsverein in Degerloch bisher noch nicht vernommen. „Ich habe von Patrizia’s bislang nur Positives gehört und erlebt“, sagt dessen Sprecher Eberhard Klink.