Kupfer, Bronzefiguren, Grabgestecke: Diebe sind auf Friedhöfen unterwegs – und decken Aussegnungshalle ab

Der November ist der Monat des Gedenkens. Doch gerade dann gehen auf Friedhöfen die Langfinger um – auf dreiste Art. Wie ist die Lage in Stuttgart und der Region?
Die Täter sind wohl bei Nacht angerückt. Jedenfalls waren sie ziemlich fleißig. Und extrem dreist. In Kohlberg (Landkreis Esslingen) montierten Diebe vor gut zwei Wochen auf dem Friedhof Abdeckbleche der Aussegnungshalle ab. Kupferbleche mit einer Gesamtlänge von 60 Metern ließen sie mitgehen. Auch zehn Meter Dachrinne rissen sie ab. Das Material dürfte alles in allem ein Gewicht von rund vier Zentnern haben und mehrere Tausend Euro wert sein. Genauso hoch wird der Sachschaden geschätzt, den die Täter angerichtet haben.