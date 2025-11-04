Kunstverein Fellbach: Das erwartet die Kulturfreunde beim „Turmspringer“-Fest

Das Benefiz-Event des Kunstvereins findet erneut im Co-Working-Space in Fellbach-Schmiden statt. Es gibt Synthiepop ohne Keyboard und lustige Lieder wie „Ich wünsch dir Fußpilz“.
Einen Handstand wenigstens ein paar Sekunden in der Senkrechten zu halten, das gehört allenfalls für Sport-Leistungskursler zu den Basisfähigkeiten. Einen Handstand auf einem Drei-Meter-Sprungbrett hinzulegen, und das auch noch vor einer versammelten Festgemeinschaft – das hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) bisher nur einer vorgemacht.