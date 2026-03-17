Kunstturnforum: US-Trainerin geht – der Turnstandort Stuttgart kommt nicht zur Ruhe

Das Kunstturnforum Stuttgart verliert erneut eine ihrer Trainerinnen. Die US-Amerikanerin Aimee Boorman beendet ihre Tätigkeit. Zwei Ex-Coaches wurde indessen fristlos gekündigt.

Mit großen Hoffnungen hatte der Deutsche Turner-Bund (DTB) einst die Zusammenarbeit mit Aimee Boorman begonnen. Die US-Amerikanerin, immerhin einst Coach von Superstar Simone Biles, sollte am skandalumwitterten Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart wieder Ruhe in die Trainingsarbeit bringen, die verheißungsvollen Talente wie Helen Kevric und Marlene Gotthardt vollends in Richtung Weltspitze entwickeln. Boorman war zunächst übergangsweise in Stuttgart, dann wurde die Zusammenarbeit bis 2028 beschlossen. Die nun überraschend und sofort endet.

„Der Deutsche Turner-Bund und die US-amerikanische Trainerin Aimee Boorman haben sich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt“. heißt es nun lapidar in einer Mitteilung des nationalen Turnverbands, bei dem die 52-Jährige angestellt war. Einen Hauch von Erklärung bieten die Zeilen zudem: „Trotz großem Bemühen von allen Seiten hat die Zusammenarbeit in Stuttgart nicht so funktioniert, wie es gewünscht und erforderlich gewesen wäre.“ Man habe sich daher „gemeinsam und einvernehmlich dazu entschlossen, die ursprünglich bis Ende 2028 vereinbarte Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden“.

Damit ist klar: Der Turnstandort Stuttgart kommt, zumindest im weiblichen Bereich, nicht zur Ruhe. Boorman war im Frühjahr 2025 nach Stuttgart gekommen, als der Schwäbische Turnerbund (STB) gerade einer Trainerin und einem Trainer gekündigt hatte. Grund waren die Vorwürfe früherer und aktueller Turnerinnen über die Art der Trainingsarbeit am KTF. Nach der 52-jährigen Boorman kam dann noch deren Landsfrau LaPrise Harris-Williams in den Stuttgarter Neckarpark. Sie wird auch bleiben, mit ihr laufe es gut, heißt es beim STB, bei dem die Amerikanerin als Landestrainerin angestellt ist.

Dass die Trainingsarbeit auch unter Boormans Einfluss nicht reibungslos und zufriedenstellend lief, zeigt auch der Aderlass am einst in Deutschland tonangebenden Bundesstützpunkt. So trainierte Toptalent Helen Kevric schon länger nicht mehr unter Boorman, sondern entweder im Ausland, bei Landestrainerinnen oder in Eigenregie. Marlene Gotthardt wechselte gar in die Trainingsgruppe nach Chemnitz. Unter Boorman war zuletzt dann nur noch Madita Mayr aktiv. Dennoch bestätigte der DTB erst kürzlich in Bezug auf Aimee Boorman: „Die Zusammenarbeit wurde im vergangenen Jahr für den gesamten Olympiazyklus geschlossen.“

Um 2028 aussichtsreiche Turnerinnen aus Stuttgart nach Los Angeles schicken zu können, muss sich das KTF nun also erneut neu aufstellen. Dass die beiden einst freigestellten Coaches zurückkehren, ist ausgeschlossen. Beide haben zwar erfolgreich gegen ihre ordentliche Kündigung im Zuge des Skandals geklagt. Der STB legte Berufung ein und hat dem Duo inzwischen fristlos gekündigt.

Mittlerweile verfügt der Verband nach ersten Einblicken in Dokumente der Staatsanwaltschaft Stuttgart über weitreichendere Erkenntnisse zu den angeblichen Verfehlungen des Trainerduos. Die Behörde hatte im Februar 2025 begonnen, im so genannten Turnskandal zu ermitteln.

Die erneute Unruhe am KTF kommt zur Unzeit. Ab diesem Donnerstag findet in der Stuttgarter Porsche-Arena der DTB-Pokal statt. Und schon jetzt ist klar: Allein um die sportlichen Leistungen der Turnerinnen und Turner wird es in den Gesprächen in der Halle dann sicher nicht gehen.