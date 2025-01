Kunstturnforum in Stuttgart: Missstände im Turnen – Eltern stellen Fragen, STB verspricht Transparenz

1 Die Missstände im Kunstturnforum in Stuttgart wurden zuletzt von zahlreichen ehemaligen und aktuellen Turnerinnen kritisiert. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat mittlerweile eine Anwaltskanzlei für die Aufarbeitung der Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum engagiert. Nun äußert sich erstmals auch der Geschäftsführer des Schwäbischen Turnerbundes (STB).











Es ist still im Kunstturnforum (KTF) an diesem Dienstagmittag. Keine Turnerinnen, die Leben in die Halle bringen, kaum Turner, vereinzelt nur Trainer und Mitarbeiter. Aber: Es ist ja auch Mittagspause. Ansonsten läuft der Betrieb am Stützpunkt in Stuttgart-Bad Cannstatt recht normal. Wobei sich das „normal“ derzeit deutlich anders anfühlt als noch vor wenigen Wochen.