Kunstturnforum: Entscheidende Wende im Turnskandal? Der STB sieht sich nun in der Offensive

Am Arbeitsgericht hat der Schwäbische Turnerbund zuletzt Niederlagen kassiert. Für die anstehenden Berufungsverhandlungen ist man beim Verband aber zuversichtlich. Das hat Gründe.
Zuletzt stand der Schwäbische Turnerbund (STB) ja durchaus da wie der begossene Pudel. Einer Trainerin und einem Trainer hatte der Sportfachverband im vergangenen Jahr ordentlich gekündigt – als Folge der Anschuldigen an die Übungsleiter von ehemaligen und aktuellen Turnerinnen am Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart. Es ging um den Vorwurf des „systematischen körperlichen und mentalen Missbrauchs“. Die beiden hatten unabhängig voneinander gegen diese Kündigung geklagt – und in erster Instanz Recht bekommen.