Den lange ersehnten ersten Sieg konnten die Verbandsliga-Turner der WTG Heckengäu am Samstag feiern. Gegen das Turn-Team Staufen I gelang ein 37:33. Die Mannschaften in der Bezirks- und Kreisliga mussten indes wieder passen und haben nur noch eine Möglichkeit, Punkte zu holen.

Dass es kein leichter Wettkampf in der Verbandsliga werden würde, war beim Blick auf die Tabelle klar. Die Gäste vom Turn-Team Staufen standen vor der Partie auf dem dritten Rang. Die WTG II führte das Feld, aufgrund eines fehlenden ersten Sieges, von hinten an. Doch die Riege um Kapitän Julius Hottmann ließen sich nicht beirren. Den Boden und das Pauschenpferd gewannen sie souverän. An den Ringen folgte ein Punktverlust, ob der guten Darbietung der Staufener Gäste. Mit einem Punkt Rückstand ging es an den Sprung, der mit einem Punkt Vorsprung hauchdünn gewonnen wurde.

Doch die Gäste ließen nicht locker und wollten ihren Vorsprung halten. Am Reck fiel die Entscheidung – der erstmals seit seiner schweren Fußverletzung wieder eingesetzte Nick Ackermann zeigte eine vollständige Übung inklusive Abgang. So gab er nur zwei Zähler an Staufen ab. Tim Berger, Kapitän Hottmann und der reaktivierte Bundesligaturner Jan Griesmeier behielten die Nerven und nutzten die Fehler ihrer Herausforderer gezielt aus, um das letzte Gerät und den damit verbundenen ersten Ligasieg zu holen.

Mit 37:33 Scorepunkten fiel das Endergebnis zwar knapp aus, jedoch bringt der Sieg wichtige Tabellenpunkte, die für das Ligafinale entscheidende Wirkung haben. Ein Auswärtswettkampf steht aber vor dem Finale noch gegen den Tabellenzweiten TSV Lustnau in Tübingen aus.

Bezirksliga-Team unterliegt

Die Bezirksliga-Mannschaft um Kapitän Matti Sabir zeigte beim Heim-Wettkampf in der Gärtringer Theodor-Heuss-Halle zumindest an den ersten drei Geräten Stärke und konnte gegen die Gäste vom TV Mühlacker zunächst mithalten. Kurz keimte die Hoffnung, möglicherweise den lange ersehnten ersten Saisonsieg einzufahren. Boden und Sprung gingen an die Heimriege, doch am Barren folgte der Einbruch der WTG III. Die Gäste aus Mühlacker konnten dank besserer Ausführung ihren knappen Vorsprung ausbauen und gewannen mit 248,10:256,45 Punkten. Die letzte Chance auf einen Sieg hat die Gemeinschaftsriege am Samstag beim Auswärtsduell gegen die WKG Bonlanden-Sielmingen (15 Uhr) in Filderstadt.

Beim Nachwuchs-Team geht es aufwärts

In der Kreisliga gelang es dem Nachwuchsteam der WTG IV erstmals, die 200-Punkte-Marke zu knacken. Doch gegen die Gäste vom Turn-Team Staufen II war erneut kein Sieg drin und das junge Team von Kapitän Joshua Berg muss sich weiterhin mit dem letzten Tabellenplatz begnügen. Eine Möglichkeit zum ersten Saisonerfolg besteht am Samstag (13 Uhr) in der Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen.