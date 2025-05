Was macht die Kunst in Stuttgart? Staatsgalerie-Kurator Bertram Kaschek spricht bei Hartmann Projects mit Andrea Grützner, der Verein aed landet einen Volltreffer, und im Römerkastell gibt es eine Kunstmesse. Hier sind unsere Tipps.

Bertram Kaschek bei Hartmann Projects

Bertram Kaschek, Kurator an der Staatsgalerie Stuttgart, für Deutsche und Niederländische Kunst auf Papier vor 1800, zählt zu den Motoren für das Staatsgalerie-Fotogalerie-Erfolgsprojekt „The Gällery“. Sein breites Interesse spiegeln aktuelle Veranstaltungen: War Kaschek am Donnerstag in Bad Saulgau zu Gast, um über die Bedeutung der Medienrevolution, die von der Erfindung der Druckpresse ausgelöst wurde, für den Bauernkrieg zu referieren, spricht er an diesem Samstag, 17. Mai, um 16.30 Uhr in den Räumen des Verlags- und Ausstellungsraumes Hartmann Projects in Stuttgart (Liststraße 28/1) mit der Künstlerin Andrea Grützner über deren fotokünstlerisches Langzeitprojekt „Erbgericht“. Wer schon vorher schauen will, was sich hinter dem Titel verbirgt – von 15.30 Uhr an ist geöffnet.

Arte Kunstmesse im Römerkastell

Initiative kann man Andreas Kerstan nicht absprechen. Der Betriebswirtschaftler hat in der Wirtschaft agiert, sich dort früh „zurückgezogen“, in Backnang eine Galerie gegründet, kurzzeitig auch in Stuttgart im Galerienhaus vorbeigeschaut – und lenkt, seit 2008 auch selbst „künstlerisch tätig“, mit seinem Sohn Benjamin seit 2022 die ursprünglich 2014 mit der Messe Sindelfingen gegründete Arte Kunstmessen GmbH. Von diesem Freitag an hat Kerstan die Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart-Bad Cannstatt gebucht (Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr): „80 Ausstellerinnen und Aussteller“ zeigen dort unter der Flagge „Arte Kunstmesse Stuttgart“ auf 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche „zeitgenössische Werke“. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Günstiger ist es an diesem Freitag – zur Eröffnung ist der Eintritt zwischen 17 und 18 Uhr kostenlos.

Unwiderstehliches Angebot

Ein schönes Angebot: „Die Danneckerstraße – gestern und heute. Ein Stadtspaziergang mit Sara Dahme und Johanna Pimenta“ am kommenden Montag, 19. Mai von 17 bis 19 Uhr. Organisiert wird der Abend durch den Verein zur Förderung von Architektur, Engineering und Design in Stuttgart (aed). Startpunkt ist um 17 Uhr die Danneckerstraße 42 und das von Kampe 54 aufwändig renovierte Minotti Haus. Der Stadtspaziergang der besonderen Art ist kostenlos – und gänzlich ausgebucht. Kurz: das ruft nach Wiederholung.

