Kunstszene in Marbach: Galerie schließt nach 24 Jahren – aber ob der Ruhestand gelingt?

Monika Schreiber hört mit ihrer Galerie Wendelinskapelle auf. Doch die umtriebige Marbacherin bleibt der Kunst und Stadtbelebung treu – mit neuen Projekten und kreativen Ideen.
Sie will etwas mehr Zeit für sich und deshalb ihre Galerie Wendelinskapelle in Marbach nach 24 Jahren schließen. Von Juli an wird der Raum über der Buchhandlung Taube jedenfalls neu genutzt. Ob Monika Schreiber das mit der „Zeit für sich“ gelingt, stellt sie allerdings sogar selbst infrage. Denn die umtriebige Marbacherin hat auch weiterhin viel vor.