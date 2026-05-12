Kunstmuseum Stuttgart: Das Kunstmuseum Stuttgart ist bis 2027 zu – aber wo ist das „Kunstgebäude“?

Das Kunstmuseum Stuttgart ist zu und zeigt doch eine neue Schau. „Das kalte Herz“ sei im „Kunstgebäude“ zu sehen, steht auf der Kunstmuseums-Fassade. Aber wo ist dieses „Kunstgebäude“?
Ein großes gelbes Herz leuchtet auf der Fassade des Glaskubus des Kunstmuseums Stuttgart am Schlossplatz. Darunter ein Titel – „Das kalte Herz“ – und ein Pfeil, der nach rechts weist – mit dem Hinweis „Kunstgebäude“. Nur – wo ist nun dieses „Kunstgebäude“. Rechts des Kunstmuseums Stuttgart jedenfalls nicht. Dort lockt der Königsbau mit Handel und Gastronomie.