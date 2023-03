7 Von Freitag bis Sonntag empfängt die ARTe FUSION Kunstmesse in Stuttgart Kunstbegeisterte. Foto: ARTe Kunstmessen GmbH

Seit 2016 findet die ARTe erstmals in Stuttgart statt und kommt damit dem starken Zuspruch aus dem Umkreis nach. Im Rahmen der Frühjahrsmessen dürfen sich Besucher im April auf eine Vielfalt an Präsentationen von rund 170 nationalen und internationalen Künstlern und Galerien freuen.









Auf der Kunstmesse in Stuttgart vom 14. bis 16. April 2023 dürfen sich die Besucher auf ein breites Erlebnisangebot und ein umfangreiches Rahmenprogramm, das den Fokus auf alle Akteure am Kunstmarkt setzt, freuen. Dabei werden Kunstwerke und ihre Vielfalt an Techniken aus den unterschiedlichsten Ländern abgedeckt und präsentiert.

Die Metropolregion Stuttgart feiert Kunst: ARTe FUSION 2023

In der Metropolregion Stuttgart, die von einer umfangreichen kulturellen Historie geprägt wird, liegt der Ursprung der ARTe Kunstmessen. Erstmals seit 2016 findet die ARTe in diesem Jahr nicht in Sindelfingen, sondern als neues Format – als ARTe FUSION – auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt. Hier wird die Halle sieben exklusiv bespielt, welche mit 10.000 Quadratmetern ausreichend Platz für die Kunst bietet und damit zur bisher größten ARTe Kunstmesse wird.

Als Teil des Frühjahrsmessekonzeptes findet sie zeitgleich mit zahlreichen weiteren Messen statt, wodurch ein breites Erlebnisangebot entsteht.

Internationale Kunstvielfalt: Über 170 Aussteller aus sieben Ländern

Insgesamt sind über 170 ausstellende Galerien und Künstler zu erwarten, die unter anderem aus Deutschland, der Niederlande, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Italien und Kuba stammen. Die ausgestellten Werke decken eine Vielfalt an Techniken ab – unter anderem Grafiken, Radierungen und zu einem guten Teil Malereien. Dreidimensionale Arbeiten sind in Gang D, im Messe-Boulevard, zu bewundern.

Die kreative Fusion zweier Kunstevent-Profis

Mit dem erweiterten Team und damit der "Fusion" von zwei Messekonzepten- und machern, präsentiert die Messe das Beste aus zwei Welten. Denn die Visionäre Raiko Schwalbe und Andreas Kerstan, die bereits seit 2008 deutschlandweit erfolgreich Kunstevents umsetzen, veranstalten gemeinsam das künstlerische Großereignis, nicht nur in, sondern vor allem für Stuttgart.

Vielfältiges Rahmenprogramm: Kunst und Bildung

Die Gäste dürfen auf ein umfangreiches Rahmenprogramm und gänzlich neues Kunstformat, das den Fokus auf alle Akteure am Kunstmarkt setzt, gespannt sein.

Die gemeinnützige Organisation, die bei der ARTe FUSION im Rahmen der Art4Kids-Initiative unterstützt wird, ist der Art Meets Education e.V.. Durch einen kreativen Ansatz wird hier Bildung für benachteiligte Kinder in Manila auf den Philippinen finanziert. Das Besondere: Die Kinder fotografieren selbst. Sie nehmen an Fotografie-Workshops teil, erhalten ihre eigene Kamera und nehmen Szenen aus ihrem Alltag auf.

Durch den Verkauf dieser "kleinen" Kunstwerke über Art Meets Education – dieses Jahr auch auf der ARTe FUSION Stuttgart – wird die Schulausbildung der teilnehmenden Künstler-Kinder finanziert.

Abgerundet wird das vom Bundesprogramm "Neustart Kultur" geförderte Kunstevent durch kostenlose Messerundgänge. In kleinen Gruppen von bis zu maximal 15 Personen stellt die Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel in sieben unterschiedlichen Touren die aktuellen Positionen der Aussteller vor und setzt diese in einen kunsthistorischen Kontext. Eine Anmeldung für die Teilnahme an einer kostenlosen Führung ist unbedingt erforderlich und kann auf der Webseite der ARTe FUSION vorgenommen werden.

Plattform für künstlerische Positionen

Insgesamt fokussiert sich die ARTe FUSION mit ihrem Ansatz als Entdeckermesse und Verkaufsplattform auf die Steigerung der Wahrnehmung und Sichtbarkeit künstlerischer Positionen in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Die Kunstmesse findet vom 14. bis 16. April 2023 als Teil der Frühjahrsmessen der Messe Stuttgart, in Halle sieben statt. Halle sieben ist über den Westeingang zu erreichen und verfügt über einen Besucherparkplatz sowie eine eigene Straßenbahnhaltestelle (Messe West).

Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr. Für die Eintrittspreise (zwischen neun und 17 Euro) gelten die Regelungen der Messe Stuttgart für den Eintritt zu den Frühjahrsmessen 2023.

Wer sich ein Ticket sichern möchte, findet den Ticket-Shop auf der Webseite der Messe Stuttgart.