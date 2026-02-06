Kunstmesse Art Karlsruhe: Fünf Tipps für den perfekten Kunstgenuss auf der Art Karlsruhe

Als „Entdeckermesse“ lockt die Kunstmesse Art Karlsruhe bis 8. zum Februar in die Karlsruher Messehallen. Wie wird der Besuch zum Genuss? Wir geben Tipps.
180 Galerien aus 18 Ländern mit jeweils ganz unterschiedlichen Kunstpositionen, zahlreiche Sonderschauen, Talks und Gastro-Freuden in allen Kategorien – all das ist die Kunstmesse Art Karlsruhe. Shuttle-Busse zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Messe machen die Bahnfahrt einfach, große Parkflächen gibt es für alle, die mit dem Auto kommen. Wie wird der Besuch perfekt?