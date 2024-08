Kunstmarkt in Höfingen: 71 Aussteller locken zum Schlossberg

Kunstmarkt in Höfingen

12 Impressionen vom Kunstmarkt in Höfingen

Strandgut wird zu Engeln, Karton zu Schnecken: Zum 25. Jubiläum gibt es auf dem Höfinger Kunstmarkt viel zu entdecken.











Bestens gelaunt und sonnengebräunt steht Walter Hörnstein vor seinem Höfle. Vor 25 Jahren hat er an gleicher Stelle den ersten Höfinger Kunstmarkt eröffnet. Seit einiger Zeit hat der 84-jährige das traditionelle Schlagen des Metallrohres an seinen Enkel Aaron übergeben. 25 Mal schlägt dieser zu und lädt zum Rundgang über den Markt ein. Was anfangs als öffentliches Forum für befreundete Hobbymaler gedacht war, hat sich zu einem weithin bekannten Kunstmarkt entwickelt, auf dem neben der Malerei das Kunsthandwerk im Mittelpunkt steht.