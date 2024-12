Kunstkaufhaus in Stuttgart: Kreatives Geschenke-Shopping in den Wagenhallen

15 Diese Leuchten sind nicht von der Stange und gewiss ein Blickfang. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Beim Kunstkaufhaus in den Stuttgarter Wagenhallen haben am Wochenende rund 100 Designer und Hersteller kreative Geschenke und Krimskrams verkauft. Ein Besuch.











Sind alle Geschenke beisammen? Und bei der Auswahl mal richtig kreativ gewesen? Originell sogar? Hohe Ansprüche, schon klar. Leicht gemacht wurde dies am Wochenende im Kunstkaufhaus in den Wagenhallen. Eine Wunderkammer, in der man schon beim Eintritt von den Leuchtplaneten, riesigen Lichtobjekten, schier geblendet ist und in der an die hundert Designer, Start-ups und Kreative Ungewöhnliches anbieten. Fast immer erfährt man dazu eine besondere Geschichte, die den Einkauf noch reizvoller macht.