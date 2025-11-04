Kunsthub Leinfelden-Echterdingen: Wer gewinnt den Kunstpreis?

Die Nominierten des diesjährigen Kunsthub Leinfelden-Echterdingen stehen fest. Aber wer wird siegreich sein?
Seungjoo Lee aus Leipzig, die Stuttgarterin Linda Weiß und das Performance-Duo Julia Hainz und Carmen Westermeier aus Frankfurt und Stuttgart sind die Nominierten der dritten Ausgabe der Kunstpreisverleihung „Kunsthub“ in Leinfelden-Echterdingen. Mit den ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern gehen in diesem Jahr Vertreter ganz unterschiedlicher Darstellungsformen ins Rennen um den mit 10 000 Euro dotierten Nachwuchspreis.