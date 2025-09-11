Kunsthistorikerin Stefanie Patruno: „Zukunftsfähig bleibt ein Museum nur, wenn es sich öffnet“

Am 18. September lädt unsere Zeitung zur Debatte „KunstLänd – wie weiter?“ in der Staatsgalerie Stuttgart. Mit dabei: Stefanie Patruno, Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe.
Am 20. und 21. September ist Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart: Unsere Zeitung macht das Wochenende zur Stuttgart Art Week und lädt am 18. September zur Standortdebatte in die Staatsgalerie . Gemeinsam mit Petra Olschowski, Wissenschafts- und Kunstministerin in Baden-Württemberg, und Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier, auf dem Podium: Stefanie Patruno, Erfolgsdirektorin der Städtischen Galerie Karlsruhe. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – unter www.zeitung-erleben.de/ueberkunst.