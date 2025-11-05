Kunsthandwerkermarkt: In Schorndorf weht ein erster Hauch von Weihnachten

Maria Wolf organisiert bereits zum 22. Mal den Kunsthandwerkermarkt in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle. Das ist in diesem Jahr geboten.
Sie ist versierte Ausstellungsmacherin: Maria Wolf aus Schorndorf organisiert bereits zum 22. Mal den Kunsthandwerkermarkt in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle. Am Samstag, 8. November, und Sonntag, 9. November, präsentieren rund 45 Aussteller ihre Arbeiten. Maria Wolf legt Wert darauf, dass Selbstgefertigtes und keine Handelsware geboten wird. Das gehöre zu ihrem Konzept – genauso wie es für die Schau „Kunst am Ei“ gelte, die sie schon viele Jahre im Frühjahr ebenso in der Künkelin-Halle auf die Beine stellt.