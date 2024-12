Kunsthandwerk in Leonberg: Jeder Auftrag ist ein wertvolles Einzelstück

Kunsthandwerk in Leonberg

1 Carina Straub (links) und ihre langjährige Mitarbeiterin Birgit Bofinger vor einer Foto: Simon Granville

Mitten in der Leonberger Altstadt befindet sich das Geschäft „Bild und Rahmen“ von Carina Straub. Der Laden war zuvor 20 Jahre in der Alten Schuhfabrik. Mit dem Umzug schließt sich ein Kreis.











Link kopiert



Das Gröbste ist erst einmal geschafft: Mit der Unterstützung vieler helfender Hände wurde das gesamte Inventar von der Alten Schuhfabrik in der Eltinger Straße 11 hinüber in die Leonberger Altstadt, genauer gesagt in die Zwerchstraße 6, umgezogen. Dort hat Carina Straub neue Räume für ihr Geschäft „Bild und Rahmen“ bezogen, weil sie nach mehr als 20 Jahren aus der Alten Schuhfabrik rausmusste. Auch ihre angegliederte Galerie im Künstlerhaus ist seit dem 31. Oktober geschlossen.