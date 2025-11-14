Kunsthalle Tübingen zeigt Beuys: Die weiche Seite des Stars

Joseph Beuys hat provoziert und den Kunstbetrieb auf den Kopf gestellt. Seine frühen Zeichnungen verraten einen ängstlichen, unsicheren Künstler.
Das Publikum schüttelte eher den Kopf, wenn es vor den Fettecken von Joseph Beuys stand, vor den Filzrollen, Schlittenparaden und kruden Objekten. Im Kunstbetrieb wurde Beuys dagegen lange wie ein Heiliger hofiert und als Jahrhundertkünstler und Messias gefeiert, der die Kunst revolutioniert und den Betrieb ja tatsächlich gewaltig aufgemischt hatte. Dann der Fall: In den vergangenen Jahren wurden vor allem seine völkischen Motive diskutiert, seine Nähe zu Rudolf Steiner und zur NS-Ideologie.