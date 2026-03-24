Kunsthalle Baden-Baden: Katharina Wulff – Hauptsache unpolitisch?

Die rätselhaften Bilder von Katharina Wulff lassen sich kaum entschlüsseln. Liegt das an ihrer DDR-Vergangenheit? Ihre Bilder sind derzeit in Baden-Baden zu sehen.
Rätsel können eine unterhaltsame Angelegenheit sein. Sie fordern das Oberstübchen heraus und kitzeln den Ehrgeiz. Sie schließlich zu knacken, ist ein befriedigendes Gefühl. Wenn Katharina Wulff Rätsel auf der Leinwand formuliert, kann man sich allerdings die Zähne daran ausbeißen. Da sitzt dann ein Mann in Badehose etwas ungelenk auf einem Mäuerchen über den Dächern von Marrakesch – umgeben von Satellitenschüsseln, einem Schaf und einem Hund. Da kann man noch so lange grübeln und wird doch keine befriedigende Antwort finden: Was will die Künstlerin uns damit sagen?