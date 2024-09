Ausstellung „The hidden Länd“ öffnet am Freitag in Stuttgart

Kunstgebäude am Schlossplatz

1 Ab Freitag sind im neu renovierten Kunstgebäude am Stuttgarter Schlossplatz rund 1.600 archäologische Funde ausgestellt. (Archivbild) Foto: imago/Peter Seyfferth

Lange versteckte Schätze zu entdecken - das verspricht eine neue Archäologie-Ausstellung in Stuttgart: „The hidden Länd“ präsentiert spektakuläre Funde und zieht Verbindungslinien aus den ersten Jahrhunderten bis in die Gegenwart.











Wie reisten, handelten und kommunizierten die Menschen in den ersten Jahrhunderten nach Christus? An welches Jenseits glaubten sie in der Wendezeit zwischen dem Untergang des Römischen Reichs und der Verbreitung des Christentums?