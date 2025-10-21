Kunstbiennale in Wendlingen: Wenn Explosionsrammen auf freundliche Einhörner treffen

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Bei der Biennale des Köngener Künstlerkollektivs Haklebunt zeigen rund 50 lokale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke.
Delmag-Explosionsrammen, ein summender Wald aus teils menschlichen Bäumen, Bands wie „Die Nachbarn“ oder „Astra van Nelle und der Lorbeerstorch“ und ganz viel Kunst – vermutlich zum 20. Mal stellte das Köngener Künstlerkollektiv Haklebunt seine alle zwei Jahre stattfindende Schau auf die Beine. Wann es eigentlich mit den zweitägigen Ausstellungsveranstaltungen begonnen hat, bleibt indes ein Rätsel. „Genaueres weiß man nämlich nicht“, schmunzelt Organisator Jochen Maier. Ist aber auch nicht wichtig, denn geschaut wird in die Zukunft – wenn es geht, positiv.