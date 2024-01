Kunstausstellung Kirche in Stuttgart: Ikonen auf Munitionskisten

Das Motiv ist gleich: Eine Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Dort die Statue, den Gläubigen in der Domkirche St. Eberhard in goldglänzender Pracht und als Adressatin von Fürbitten vertraut. Und daneben an diesem Sonntag im Gottesdienst eine Ikone, genauso innig im Ausdruck und doch durch den Bezug zur grausamen Realität eines Krieges ganz verschieden. Denn beim näheren Hinsehen entdeckt man rostige Nägel im Holz.

„Ikonenmalen ist wie Beten mit Farben“, heißt das Credo des ukrainischen Künstlerpaares Sonja Atlantova und Oleksandr Klymenko, die beiden Schöpfer dieser und vieler anderer Ikonen. Es ist ein Gebet um Frieden, für das die beiden Künstler aus Kiew eine besonders eindrucksvolle Sprache gefunden haben: Sie schreiben ihre Ikonen – so lautet der korrekte Ausdruck in der byzantinisch-orthodoxen Kultur – auf die Deckel von Munitionskisten. Der Gottesdienst am Sonntag erschien daher dem Dompfarrer, Monsignore Christian Hermes, als der angemessene Rahmen, die Künstler vorzustellen und die Ausstellung dieser „heiligen Bilder“ (Hermes) zu eröffnen, die bis zum 24. Februar im benachbarten Haus der Katholischen Kirche zu sehen sind. Bis zu dem Tag, an dem sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum dritten Mal jährt.

Doch der Krieg in der Ukraine währt schon viel länger. Er begann 2014 mit dem Einmarsch der Russen in den Donbass. Genauso lange verfolgt das Künstlerpaar sein Projekt, Ikonen auf die Bretterdeckel von Munitionskisten zu schreiben: „Den Tod in Leben verwandeln. Die Umwandlung von Krieg in Frieden. Davon träumt jeder, der mit dem Schrecken des Kriegs konfrontiert ist“, versichert Oleksandr Klymenko. Der 49-Jährige ist wie seine Frau Sonja Atlantova (42) Absolvent der Nationalen Akademie der Schönen Künste und Architektur in Kiew. Beide, Eltern von drei Kindern, stammen aus Künstlerfamilien, schreiben auch, Prosa und Lyrik, Sonja Atlantova ist als Autorin von Kinderbüchern bekannt. Ihre Ikonen auf den Munitionskisten seien ihr gemeinsamer Traum vom Frieden in der Ukraine.

23 Ikonen stehen zum Verkauf

23 Ikonen haben sie für die Ausstellung in Stuttgart mitgebracht. Mit Darstellungen von Christus, der Mutter Gottes und Heiligen wie Demetrius von Saloniki, der die Feinde der Stadt bezwungen hat, und St. Georg, dem siegreichen Drachentöter. St. Eufimius, der Eremit in der Wüste, ist das Symbol für die Stärke in der Wüste, die der Krieg hinterlässt. Doch ein Engel lässt die blauen Blumen der Hoffnung erblühen. Klymenko schreibt nicht nur mit Farben, er verwendet auch Erde, Schlamm, Kohle. Und manchmal Blut. Scharniere, Nägel und Schrauben zeugen noch von der ursprünglichen Bestimmung der ungewöhnlichen „Leinwände“. Petrus, dem Jesus die Schlüssel des Himmelreiches anvertraute, ist ein großer Metallstift beigegeben: „Mit diesem Hebel werden die Patronenboxen in der Munitionskiste geöffnet – jetzt symbolisiert er den Schlüssel, der die Dimension des Göttlichen erschließen kann“, erklärt Oleksandr Klymenko. Wer Ikonen schreibe, suche eine enge Verbindung zu Gott und wolle sich als Mensch verbessern, sagt der tiefgläubige Mann.

Einladung zu Friedensgottesdiensten

Diesen Anspruch an sich selbst lösen die beiden Künstler ein, die ihre Werke bereits in mehr als 50 europäischen Städten ausgestellt haben. Sie unterstützen mit den Verkaufserlösen ein mobiles Hospital für Verwundete an der Front, Angehörige der Soldaten und die Stiftung St. Martin von Porres, die sich um traumatisierte Kinder kümmert. 500 Menschen, so Sonja Atlantova, sei mit dem Erlös der Mutter-Gottes-Ikone geholfen worden, die jetzt im Gottesdienst bewundert werden konnte und die das Stadtdekanat schon vor einem Jahr gekauft hat. Als Geschenk an die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde in Stuttgart, mit der, so Stadtdekan Hermes, eine enge Beziehung bestehe: „Wir feiern Friedensgottesdienste zusammen. Wir müssen immer wieder den Blick lenken auf dieses gequälte Land und seine Menschen. Wir haben eine große Verantwortung.“ Die Preise für die Ikonen beginnen bei 2000 Euro, zwei wurden bereits am ersten Tag reserviert.

Sonja Atlantova und Oleksandr Klymenko machen sich keine Illusionen: „Der Krieg wird nicht so schnell zu Ende gehen“, sagen sie ungeschönt. Es sei Schicksal oder schlicht Glück, diesen Krieg zu überleben. Oder auch nicht. Nataliya Bondar von der ukrainischen Gemeinde ist gerade von Kiew zurückgekommen und berichtet von zwei furchtbaren Angriffen. Ihre Tochter, erst 19 Jahre alt, habe vor dieser Reise ihr Testament gemacht. „Aber die Menschen in der Ukraine sind stark, sehr stark.“ Die beiden Künstler werden weiter den Tod in Leben verwandeln. Mit ihren Gebeten in Farben. Auch auf zurückgelassenen Munitionskisten des Feindes. Als Zeichen der Hoffnung auf Frieden.

Ausstellung Haus der Katholischen Kirche, Königstraße 7, Der ist Eintritt frei. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr.

Ikonen als Kult- und Heiligenbilder der Ostkirchen

In Demut gemalt Ikonen sind Kult- und Heiligenbilder der christlich-orthodoxen Kirchen. Sie entwickelten sich aus antiken Vorbildern. Die ältesten erhaltenen Ikonen stammen aus dem 6. Jahrhundert, vor allem aus Griechenland, Russland, Rumänien und Zypern. Ikonen sind fest im Glauben verankert als Mittler zwischen Diesseits und Jenseits. Sie werden im Gebet, festem Glauben und voller Demut gemalt. Ihnen wird eine Wundertätigkeit zugeschrieben, vor allem den Marien-Ikonen. Als Ur-Ikone gilt das Bildnis der Jungfrau Maria, das der Evangelist angeblich nach lebendigem Vorbild angefertigt hat. Der Überlieferung nach hat es die Kaiserin Aelia Eudocia von Jerusalem nach Konstantinopel gebracht.

Gold als göttliches Licht Ikonenmalerei basiert bis heute auf den Werken klassischer Vorbilder. Wichtigste Technik ist seit dem 7. Jahrhundert die Temperamalerei auf Holz, ferner Mosaiksetzerei, auch Schnitzerei aus Holz und Elfenbein. Der Hintergrund ist auf mittelalterlichen Ikonen üblicherweise golden, es symbolisiert das göttliche Licht. Da die Gläubigen der Ostkirchen ihre Verehrung für Christus, Maria und die Heiligen in einem Kuss ausdrücken, wurden die dafür ausgestellten Ikonen häufig an bestimmten Stellen mit verzierten Silberblechen zum Schutz beschlagen. Ikonenmaler lernen ihr Handwerk von erfolgreichen Meistern.