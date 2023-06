Kunstausstellung in Konstanz

Während die Kunstausstellung lief, haben unbekannte Diebe neun Gemälde und einen Zeichenblock mit vierzig Zeichnungen gestohlen. 100 Gäste bekamen scheinbar nichts davon mit.









Unbekannte haben bei einer Kunstausstellung in Konstanz neun Gemälde und einen Zeichenblock mit vierzig Zeichnungen gestohlen – in Anwesenheit von rund 100 Gästen. Die Kunstwerke sollen einen insgesamt rund 23.000 Euro wert sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.