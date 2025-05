Kunstausstellung: Berlin zeigt Sammlung von Christoph Müller

1 Christoph Müller 2013 in einer Ausstellung in Schwerin Foto: dpa

Der Tübinger Verleger Christoph Müller hat dem Kupferstichkabinett in Berlin rund 200 Werke seiner Kunstsammlung geschenkt. Nun sind die Werke zu sehen.











Er war eine wichtige Persönlichkeit in der Presselandschaft: 35 Jahre lang war Christoph Müller Chefredakteur und Mitherausgeber des „Schwäbischen Tagblatt“ in Tübingen. Als Theater- und Kunstkritiker begleitete er auch intensiv das Kulturleben und sammelte in seiner Freizeit Kunst. Nun zeigt die Gemäldegalerie in Berlin Christoph Müllers Sammlung unter dem Titel „Das alles bin ich“.