Kunstauktion von Terre des Hommes in Stuttgart: Kunst ersteigern und Kindern helfen

1 Warten auf ein neues Zuhause: Maria Kloss’ „Clowns“ Foto: Maria Kloss

An diesem Sonntag, 2. Februar, findet im Kunstgebäude Stuttgart die 24. Kunstauktion von Terre des Hommes statt. Bei welchen Werken lohnt sich das Mitsteigern besonders?











Kunstauktionen haftet das Vorurteil des Elitären an, nicht weniger die Unterstellung des nur Spekulativen. Sind beide Punkte schon im Grundsatz falsch, werden sie dem Publikum bei der von Annegret und Erich Junginger organisierten 24. Terre des Hommes-Kunstauktion an diesem Sonntag, 2. Februar, erst gar nicht in den Sinn kommen. Der Vierecksaal im Kunstgebäude am Schlossplatz (Eingang über die Stauffenbergstraße) wird von 12 Uhr an zur Bühne für emotionale und finanzielle Investitionen in die Hilfe für Kinder – und wer hier mitsteigert und den Zuschlag erhält, zeigt sich engagiert.