Seit Dienstag zieren viele bunte Streifen den Berliner Platz in Ludwigsburg. Was hat es damit auf sich?

Der Platz vor dem Stadion wirkt grau und etwas trostlos, findet Andreas Holzwarth (CDU), Mitglied des Stadtteilausschusses Oststadt in Ludwigsburg. Um das zu ändern, hat der Ausschuss eine Kunstaktion ins Leben gerufen, die den Platz bunter und einladender gestalten soll.

Kinder und Passanten gestalten den Platz bunt

Am Dienstag begannen Kinder des Jugendcafés Oststadt damit, ihre Bewegungen auf dem Berliner Platz mit Kreide nachzuzeichnen. So entstanden zahlreiche bunte Linien auf dem Boden. „Dadurch können wir unsere eigene Bewegung und Aktivität besser verstehen“, sagt die Künstlerin Javiera Advis, die das Projekt „Bewegung in der Stadt“ entwickelt hat.

Lesen Sie auch

Mit Kreide an einem Stab zeichnen die Passanten ihren Weg nach. Foto: privat

Ziel der Aktion sei es, die alltäglichen Nutzerinnen und Nutzer des Berliner Platzes dazu anzuregen, über die aktuelle und mögliche Nutzung des Ortes nachzudenken. Dabei stehen Fragen wie „wo laufe ich?“, „wo spiele ich?“ „ist der Berliner Platz eine Bühne oder eher ein Ort des Durchgangs?“ im Mittelpunkt.

Am Freitag und Samstag konnten auch Passanten teilnehmen: Sie erhielten einen Stab mit Sprühkreide und zeichneten ihre eigenen Wege über den Platz nach – so entstand ein farbenfrohes Bewegungsprofil.

Dauerhafte Gestaltung des Platzes soll entwickelt werden

Die Kreide bleibt für mehrere Wochen sichtbar, bevor sie verblasst. Noch in diesem Jahr soll zudem ein Konzept für eine dauerhafte Gestaltung des Platzes entwickelt werden.