Kunstaktion in Bad Cannstatt: In der Stadtkirche fallen Kokons aus Garn von den gotischen Säulen

1 Kunst aus Baumwollgarn: Solche Kokons werden im November in der Cannstatter Stadtkirche zu sehen sein. Foto: Tom Baessler

Die Welt ist im Wandel. Das ist auch Thema einer besonderen Kunstausstellung in der Cannstatter Stadtkirche mit verschiedenen Veranstaltungen. Welche?











Link kopiert



Die Welt ist in steter Veränderung: Menschen, Technologien, die Städte und ihre Stadtteile. Wie schaffen wir es, den Wandel zu gestalten, ohne daran zu zerbrechen? Das ist das Thema einer besonderen Aktionsreihe in der frisch sanierten Cannstatter Stadtkirche unter dem Titel: „Metamorphosen – zwei verknüpfende Wochen“ zwischen dem 16. und 28. November. In der Zeit wird es eine außergewöhnliche Kunstausstellung der Künstlerinnen Stefanie Seiz-Kupferer und Stephanie Abben geben. Dabei werden Kokons aus Baumwollgarn von den gotischen Säulen fallen, kündigt Stadtkirchenpfarrer Alexander Stölzle an. Gemälde im Chor sollen zum Nachdenken über Ende und Neubeginn anregen.