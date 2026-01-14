Lassen sich Fragen der Identität bildnerisch erzählen? Der Stuttgarter Künstlerin Stefanie Fleischhauer gelingt es – jetzt erhält sie den Preis der Werner-Pokorny-Stiftung.
Gratulation: Die Stuttgarter Künstlerin Stefanie Fleischhauer wird für ihre „herausragende künstlerische Leistung“ mit dem Preis der Werner-Pokorny-Stiftung ausgezeichnet. Die mit 5000 Euro dotierte Ehrung geht auf eine Stiftung des 2022 gestorbenen Bildhauers Werner Pokorny zurück, der von 1998 bis 2013 als Professor für Allgemeine Künstlerische Bildung mit dem Schwerpunkt Bildhauerei an der Kunstakademie Stuttgart lehrte. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 14. Januar 2026, um 19 Uhr statt – anlässlich der Eröffnung der Ausstellung der Abschlussarbeiten der Fachgruppe Kunst im Neubau 2 der Kunstakademie Stuttgart. Die Laudatio hält die Kunsthistorikerin Stefanie Ufrecht, Kuratorin im Kunstmuseum Stuttgart .