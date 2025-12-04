Kunstakademie Stuttgart: „Herbstsalon“ macht die Kunstakademie Stuttgart zum Szenetreff

Klingt „Herbstsalon“ nicht nach früher? Von wegen! Der „Herbstsalon“ der Kunstakademie Stuttgart etabliert sich als Lieblingsbühne der jungen Szene. Wie das?
An der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart wie die Kunstakademie auf dem Weißenhof offiziell heißt, sind die Gewichte eigentlich klar verteilt. Der Rundgang im Juli verwandelt die „Aka“ jedes Jahr in eine öffentliche Bühne für Kunst, Gestaltung und Architektur. Nun aber bekommt der Klassiker Konkurrenz. Das wesentlich kleinere Format „Herbstsalon“ macht dem Rundgang – nun ja, vielleicht nicht direkt Konkurrenz, zeigt aber doch, was an der „abk stuttgart“ möglich ist. Die Eröffnung am Dienstagabend avancierte zum Szenetreff – eine schöne Bestätigung auch für das Engagement der Akademie etwa in der mit Studierenden der Merz-Akademie erarbeiteten Schau „Playlist“ in der Staatsgalerie Stuttgart.