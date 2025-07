Kunst-Werk Fellbach: Kunst von Frauen für Frauen – aber auch Männer dürfen vorbeischauen

Vernissage, Rosenduft, Glitzermode, Prosecco, Fluid Art und positive Energie. Auch Männer dürfen in die Räume an der Schorndorfer Straße zum Gucken kommen – gelegentlich.

„Wer sich bei diesen Perspektiven an Pe Werners Song „Weibsbilder“ erinnert fühlt, ist vermutlich durchaus auf der richtigen Fährte. Denn von Anfang August bis Mitte September verwandelt sich das Kunst-Werk Fellbach „in einen Ort geballter Frauenpower“. Zu erleben ist dabei tatsächlich eine sehr eine üppige Zahl an Weibsbildern – vor der Leinwand wie auf Gemälden, als kundige Referentinnen oder als Sängerinnen auf der Bühne.

Das Kunst-Werk in Fellbach geht somit also keineswegs in die Sommerpause. Vielmehr haben die „Kunstwerkerinnen“, wie sie sich selbst bezeichnen, für die „schönste Zeit des Jahres“ ein besonderes Programm auf die Beine gestellt, das in den kommenden sechs Wochen bis zum Samstag, 13. September, vorwiegend Interessentinnen in die Räume des Vereins in der Schorndorfer Straße locken soll.

Projekt von Frauen für Frauen

Unter dem Motto „WeiberSommer“, Untertitel „Ein Projekt von Frauen für Frauen“, stehen Workshops, Vorträge, ein Konzert und nicht zuletzt „eine Party (nur) für Frauen“ auf der Agenda. „Die Anbieterinnen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und geben ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in entspannter Atmosphäre an die Teilnehmerinnen weiter“, heißt es in der Ankündigung.

Eröffnet wird der Weibersommer mit einer umfangreichen Ausstellung mit Werken der weiblichen Mitglieder des Kunstwerks. Wichtiger Hinweis der Veranstalterinnen zur Vernissage an diesem Freitag, 1. August, um 19 Uhr: „Es sind auch männliche Besucher herzlich eingeladen!“

Auch das Gemälde „Vibration“ wird in der Galerie des Kunst-Werks präsentiert. Foto: Bettina Wyderka

Für die musikalische Gestaltung der Eröffnung ist übrigens ein Mann zuständig: Es ist der Musiker und Komponist Florian Vogel, er verbindet akustische und elektronische Klänge, Improvisation und Komposition.

Ein weiteres Highlight ist am Mittwoch, 13. August, von 20 Uhr an das Konzert von The Titty Twisters. In der queeren Community hat sich die Stuttgarter Frauenband seit 2022 mit ihren Verisonen von „Born this Way“, „Sweet Dreams“ oder „I will survive“ in kürzester Zeit einen Namen gemacht. „Sie verwandeln jede Bühne in eine mitreißende Party, die mensch nicht so schnell vergisst“, hoffen die Organisatorinnen auf großen Zuspruch.

Hier noch einige weitere Besonderheiten des femininen Sommerprogramms: Dorothea Endress berichtet am 3. August über die „geheimnisvolle Schönheit“ der Rose; Verena Wolfert bietet einen Malworkshop mit Pinsel und Acrylfarben unter dem Motto: „Eine Rose, die ewig blüht.“

Abschlussparty mit Glitzer und Glamour

Bei einem Fluid-Art-Workshop am 8. August mit Mona Rühle sollen „Malen und Musik zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen“, für die perfekte Atmosphäre will DJ Alex sorgen. Weitere Termine des Weibersommers beschäftigen sich mit Atmung und Yoga oder mit der Wirkung von Worten. Gudrun Schmierer trägt Erkenntnisse über „Hypnose in der Kunst und Selbsterfahrung in Trance“ vor (22. August), ein Textilworkshop mit Selina Gasser findet am 30. August statt. Um Yoga and Paint geht es am 13. September.

Das Finale des WeiberSommers wird dann knallig, bunt, überkandidelt – bei der Abschlussparty am Samstag, 13. September, unter dem Motto „Glitzer – Glamour – Gloria.“ Von 19 Uhr an gibt es Musik zum Tanzen, Cocktails, Prosecco. „Alle Frauen sind herzlich eingeladen, sich ordentlich in Schale zu werfen“, heißt es, ergänzt um die Empfehlung: „Übertreiben erwünscht!“

Weiber im Sommer

Anlaufstation

Die Vernissage, Konzerte, Workshops und Vorträge des WeiberSommers finden im Kunst-Werk Fellbach, Schorndorfer Straße 33 statt; ein barrierefreier Eingang befindet sich auf der Rückseite der Galerie in der Eberhardstraße 60.

Programm

Details zum Programm sowie Infos zu den Anmeldungen für die einzelnen Kurse unter www.kunstwerkfellbach.gallery/weibersommer/